SpaceX здійснила черговий запуск супутників Starlink на орбіту

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск супутників Starlink на орбіту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба SpaceX.

Зазначається, що цього разу компанія запустила партію із 22 інтернет-супутника.

Falcon 9 launches 22 @Starlink satellites to orbit from Florida, completing SpaceX's 65th launch of the year pic.twitter.com/tv0PcfeV0s — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Ракета-носій Falcon 9 була запущена з космодрому, який розташований у Флориді Сполучених Штатів Америки.

Через 8 хвилин з початку операції перший ступінь повернувся на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship stationed in the Atlantic Ocean pic.twitter.com/7fr7n7R62W — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Близько через годину компанія підтвердила виведення на орбіту 22-х супутників.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.