Луганщина: Росіяни не ведуть наступів на землі, але збільшили авіанальоти – ОВА
Останніми днями в Луганській області російські окупанти не ведуть наступальних дій на землі, але збільшили інтенсивність авіаційних нальотів, наголошують в ОВА, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Луганська ОВА.
"Після значної невдачі під Новоєгорівкою і ще кількох спроб атакувати по різних напрямках, росіяни поки зосередилися на підтягуванні резерву. На землі вони наступальних дій останніми днями не вели.
Натомість збільшили інтенсивність авіаційних нальотів. Під тиском противника з неба й Новоселівське, й Новоєгорівка, й Макіївка, й Невське, й Білогорівка. По деяких населених пунктах удари з повітря відбуваються щодня".
За даними влади, за добу від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.