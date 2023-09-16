У Білому домі вважають "потужною" декларацію G20, яка розчарувала Україну

У Білому домі захищають текст підсумкової декларації саміту G20 минулого тижня, який розчарував Україну через відсутність засудження російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він сказав, що "жодної формальної – чи, скоріше, неформальної – реакції від України щодо комюніке G20".

Салліван зазначив, що на саміті G20, а також на мирних самітах в Копенгагені та Джидді були викладені схожі пропозиції.

Він перерахував чотири ключові принципи декларації щодо України: першочергове значення територіальної цілісності та суверенітету; заява про те, що абсолютно неприйнятним для будь-якої країни є застосування сили для порушення територіальної цілісності іншої країни; напади на зернову інфраструктуру або цивільну інфраструктуру повинні бути повністю заборонені; погроза або застосування ядерної зброї в такому конфлікті має бути неприпустимою.

"Ці чотири пункти, які з'явилися в комюніке G20, є потужними і, я б сказав, певним чином не нейтральними заявами в цьому контексті, тому що всі ці чотири пункти дійсно говорять Росії: "Те, що ви робите, є неприйнятним", – підкреслив Салліван.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало комюніке G20, охарактеризувавши документ як такий, де "нема чим пишатися" в частині щодо агресії Росії проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен став на захист декларації лідерів G20, а президент США Джо Байден пояснив відсутність у документі прямого засудження російської агресії проти України.