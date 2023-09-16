У Бельгії винесли вироки у справі про смертоносні теракти в Брюсселі

У Бельгії суд виніс вироки шістьом обвинуваченим у справі про теракти в Брюсселі, які забрали життя 32 людей, сотні були поранені, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AP.

Шістьох чоловіків засудили до термінів від 20 років до довічного ув'язнення.

Головний підозрюваний, Салах Абдеслам, був засуджений до 20 років ув'язнення за участь у перестрілці за кілька днів до терактів 22 березня 2016 року.

Абдеслам вже відбував у Франції довічне ув'язнення без права дострокового звільнення за теракти в Парижі у 2015 році.

Напади в Парижі та Брюсселі були пов'язані з однією і тією ж мережею "Ісламської держави".

Виступаючи в понеділок у суді Брюсселя з високим рівнем безпеки перед присяжними і суддями, які пішли на нараду для обговорення вироків, Абдеслам закликав їх до поблажливості, наполягаючи на тому, що він не брав участі в терактах в Брюсселі – двох в аеропорту міста і одного в поїзді метро під час ранкової години пік.

Загалом у цьому процесі, який став найбільшим в історії бельгійського правосуддя, проходило 10 обвинувачених. З двох братів були зняті всі звинувачення. Інші вісім були визнані винними в участі в діяльності терористичної групи. Шестеро з цих восьми також були визнані винними у вбивстві.

Уранці 22 березня 2016 року два смертника привели в дію вибухові пристрої в залі вильоту міжнародного аеропорту Брюсселя. Унаслідок двох вибухів загинули 16 осіб, десятки інших дістали поранення.

Кілька хвилин по тому ще один смертник привів у дію бомбу в поїзді метро в центрі Брюсселя, недалеко від кварталу ЄС. Загинули ще 16 осіб.