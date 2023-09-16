Польський єврокомісар домагатиметься заборони ЄС на український агроімпорт

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський спрямував до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн лист, в якому просить переглянути ухвалене рішення і повернути заборону імпорту українського збіжжя, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF FM.

"Я не складаю зброї. Я борюся за відновлення ембарго ЄС", – заявив Януш Войцеховський.

У листі єврокомісар вкотре наводить дані про позитивні наслідки заборони ЄС.

"Чомусь це не доходить, хоча я вже стільки разів про це говорив", – каже Войцеховський і стверджує, що заборона ЄС стабілізувала ринок і не зашкодила Україні, яка, незважаючи на ембарго, збільшила свій експорт.

На запитання журналіста RMF FM, що вплинуло на позицію ЄК, він не має жодних сумнівів:

"Тиск України вирішив, ми це чітко бачимо".

Войцеховський вважає, що запропоновані ЄК заходи контролю, які Україна має запровадити самостійно, не спрацюють.

"Не варто псувати те, що давало хороші результати", – критикує рішення ЄК єврокомісар. Войцеховський заявив, що після рішення ЄК не продовжувати ембарго, він "з розумінням сприймає" одностороннє ембарго, запроваджене Польщею.

Войцеховський не захотів спекулювати на можливих рішеннях ЄС після польського ембарго.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.