ISW: Без Кадирова Путіну буде важко зберегти стабільність у Чечні
Тривале занепокоєння щодо здоров'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі наголошує на залежності президента РФ Володимира Путіна у питанні збереження стабільності в регіоні. Про це йдеться у звіті ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
На думку експертів, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку та криваву війну.
Аналітики зазначають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Офіційним особам у РФ варто бути стурбованими тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на довгострокову стабільність контролю влади над Чечнею.
Ключові висновки ISW:
- Українські військові 17 вересня звільнили Кліщіївку на південь від Бахмута та продовжили успішні наступальні дії на інших ділянках Бахмутського спрямування.
- У ніч з 16 на 17 вересня російські війська завдали ще однієї серії ударів безпілотниками та крилатими ракетами півдня України.
- Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин завершив свій візит до Росії 17 вересня і отримав від губернатора Приморського краю кілька одиниць військової техніки.
- Спроби Міністерства оборони Росії підпорядкувати собі ПВК "Вагнера" спонукають російських чиновників більш відкрито підтримувати військові хунти у Західній Африці.
- Російські війська 17 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські сили також продовжили контрнаступні операції на заході Запорізької області.
- Російська окупаційна адміністрація продовжує насильно депортувати українських дітей до Росії та прати українську культурну ідентичність.