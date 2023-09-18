Зеленський про контрнаступ: Ми не маємо давати Путіну перепочинку

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телекомпанії CBS прокоментував повільний прогрес під час контрнаступу. За його словами, зараз захисникам важливо просуватись вперед хоч на невеликі відстані і не давати перепочинку президенту країни-агресора, повідомляє Українська правда.

"Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (півмилі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку" , – сказав Зеленський.

Він визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але за його словами, війська продовжують рух вперед. Наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І незважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території" , - підкреслив президент.

Також ведучий запитав Зеленського, чого Путін добивається, вбиваючи цивільних.