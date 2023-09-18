На Миколаївщині безпілотник влучив у будівлю, над Дніпропетровщиною збили ракети

У ніч на 18 вересня протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон поцілив у будівлю у Снігурівській громаді, але минулося без постраждалих, повідомляє Українська правда.

"Вночі 18 вересня, о 02:25, ударів БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Внаслідок влучання виникла пожежа двоповерхової будівлі, яка не експлуатується. Її оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає" , – повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Водночас в Дніпропетровcькій ОВА повідомили, що під ранок над обалстю збили 2 крилаті ракети.