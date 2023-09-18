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ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 24 артсистеми – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 24 артсистеми – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 620 окупантів, а також знищили три танки, 24 артилерійські системи 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 272 940 (+620) осіб,  
  • танків − 4 623 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 8 834 (+6) од,
  • артилерійських систем – 6 027 (+24) од,
  • РСЗВ – 776 (+0) од,
  • засобів ППО − 525 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 769 (+27) од,
  • крилатих ракет − 1462 (+7) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 571 (+34) од,
  • спеціальної техніки − 901 (+5) од.

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