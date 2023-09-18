ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та 24 артсистеми – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 620 окупантів, а також знищили три танки, 24 артилерійські системи 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 272 940 (+620) осіб,
- танків − 4 623 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 8 834 (+6) од,
- артилерійських систем – 6 027 (+24) од,
- РСЗВ – 776 (+0) од,
- засобів ППО − 525 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 769 (+27) од,
- крилатих ракет − 1462 (+7) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 571 (+34) од,
- спеціальної техніки − 901 (+5) од.