Нічна атака: ППО знищила 18 безпілотників та 17 ракет
У ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. Протиповітряна оборона знищила 18 дронів та 17 ракет.
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
"Шахеди" запустили з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда, Крим). Було зафіксовано пуски 24 ударних безпілотників у напрямку Миколаївської та Одеської областей.
"18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування", – зазначили в Повітряних силах.
Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 з восьми літаків.
Протиповітряна оборона знищила всі ракети у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей, зазначили в командуванні.