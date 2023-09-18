Нічна атака: ППО знищила 18 безпілотників та 17 ракет

У ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. Протиповітряна оборона знищила 18 дронів та 17 ракет.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" запустили з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда, Крим). Було зафіксовано пуски 24 ударних безпілотників у напрямку Миколаївської та Одеської областей. "18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування" , – зазначили в Повітряних силах.

Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 з восьми літаків.

Протиповітряна оборона знищила всі ракети у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей, зазначили в командуванні.