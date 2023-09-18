Monobank придбав сервіс з бронювання столиків у ресторанах

﻿Український необанк monobank придбав сервіс для бронювання столиків у закладах — TakeUsEat. Про це розповів співзасновник банку Олег Гороховський, повідомляє Новое время.

TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки. За словами Гороховського, на додачу до наявних послуг тепер відвідувачі ресторанів отримають зручне бронювання столиків, а самі заклади — більше корисної аналітики.

Також він додав, що сервіс expirenza by mono підключили вже понад 1100 закладів.

Сервіс TakeUsEat 2020 року заснували Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва, він починався як студентське хобі.

Нагадаємо, що monobank купив платформу Expirenza восени 2021 року. Сервіс об'єднав у собі оплату в ресторанах від monobank із сервісами expirenza.