Ігнат про нічну атаку: РФ використала безпрецедентну кількість авіації

Росія під час атаки України в ніч на 18 вересня використала безпрецедентну кількість авіації. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів нетипово, саме в нічний час, знаходились у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які фактично атакували Україну разом з крилатими ракетами і "Шахедами". Активність авіації була високою" , - заявив Ігнат.

При цьому він зауважив, що Україні варто нарощувати не тільки ударні БПЛА, а й протиповітряну оборону. Зокрема, Україні потрібні літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російській авіації.