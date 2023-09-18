ЄС закличе до реформи Радбезу на Генасамблеї ООН – Боррель

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про бажання Євросоюзу долучитись до реформи Редбезу ООН, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ЄС хоче не лише зберегти ООН та багатосторонню систему, але й модернізувати та зміцнити світовий порядок, заснований на правилах, що ґрунтуються на цінностях Загальної декларації прав людини.

Він зазначив, що своєю агресивною війною проти України Росія – ядерна держава і постійний член Ради Безпеки ООН – розтоптала Статут організації.

Як наголошує Боррель, РФ перешкоджає виконанню Радою Безпеки своєї ролі не лише в Україні, але й в інших місцях, тим самим ставлячи під загрозу довіру до всієї системи ООН.