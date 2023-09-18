ЄС закличе до реформи Радбезу на Генасамблеї ООН – Боррель
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про бажання Євросоюзу долучитись до реформи Редбезу ООН, повідомляє Європейська правда.
За його словами, ЄС хоче не лише зберегти ООН та багатосторонню систему, але й модернізувати та зміцнити світовий порядок, заснований на правилах, що ґрунтуються на цінностях Загальної декларації прав людини.
Він зазначив, що своєю агресивною війною проти України Росія – ядерна держава і постійний член Ради Безпеки ООН – розтоптала Статут організації.
Як наголошує Боррель, РФ перешкоджає виконанню Радою Безпеки своєї ролі не лише в Україні, але й в інших місцях, тим самим ставлячи під загрозу довіру до всієї системи ООН.
"Для того, щоб відновити унікальну легітимність ООН, необхідно терміново зробити Раду Безпеки більш репрезентативною, щоб відобразити зміни, які відбулися у світі, і, зокрема, надати голос Африці", – вважає голова європейської дипломатії.