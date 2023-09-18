У Нідерландах заарештували посадовця Міноборони за обхід санкцій проти РФ

Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) заарештувала чиновника Міністерства оборони, якого звинувачують в експортування авіаційних деталей до РФ через треті країни попри санкції ЄС проти Росії, повідомляє Європейська правда.

48-річного чоловіка з міста Арнема заарештували наприкінці серпня. Його 53-річний спільник, який надав слідству необхідну інформацію, щоб вийти на слід чиновника Міноборони, був взятий під варту за день до цього.

"Слідча інформація привела 30 серпня до обшуку за місцем проживання та арешту 48-річного чоловіка з Арнема. Його також підозрюють в обході санкційного законодавства через свої компанії… шляхом експорту авіаційних деталей до Росії" , – заявили у FIOD.

"За місцем його проживання вилучено документи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в Міністерстві оборони" , – додали у відомстві.

Обидвох чоловіків звинувачують в експорті запчастин до Росії через треті країни після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій ЄС у лютому минулого року.

Ця новина з'явилася через тиждень після того, як латвійський сайт розслідувань iStories опублікував матеріал про те, як західні компанії реекспортують запасні частини для літаків до Росії через треті країни, в тому числі через литовські компанії.