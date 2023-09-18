У Болгарії неподалік кордону з Румунією знайшли безпілотник з вибухівкою

Вночі 18 вересня на чорноморському узбережжі болгарського селища Тюленево виявили безпілотник з, ймовірно, вибухівкою. У Міноборони країни заявили, що направили на місце спецпризначенців для перевірки об'єкта, повідомляє Ліга.net.

Тюленево – населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські "шахеди" та їхні уламки.

За даними болгарських ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Журналісти видання Nova.bg з посиланням на очевидців писали, що довжина дрона становила від 3-3,5 метра. До дрона був прикріплений контейнер із вибухівкою, стверджувало видання

