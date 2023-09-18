У Білорусі заявили про можливість використання російської ядерної зброї

У Радбезі Білорусі заявили, що опонентам режиму Лукашенка не варто перевіряти, чи вміють білоруси застосовувати ядерну зброю на практиці. Про це сказав перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павел Муравейко, повідомляє Європейська правда.

"Насамперед хотів би вберегти від тих божевільних думок і божевільних ідей перевірити на практиці, чи вміють білоруси застосовувати цю зброю" , – сказав Муравейко в ефірі телеканалу СТВ.

Він підкреслив, що, отримавши від Російської Федерації ядерні боєприпаси, білоруські фахівці пройшли в Росії повний цикл підготовки, відпрацювали комплекс заходів на тренажерах і реальних об'єктах, пройшли контрольний зріз і допуск, отримавши відповідну можливість застосовувати цю зброю.

"У нас є дух, воля і готовність у разі потреби всіма засобами захищати нашу країну" , – додав перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.