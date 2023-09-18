РФ заблокувала виведення за кордон $18 млрд доходів західних компаній – FT

Західні компанії, які продовжують працювати в Росії, не можуть вивести з країни мільярди доларів свого прибутку. Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.

За підрахунками Київської школи економіки, йдеться не менше ніж про $18 млрд за підсумками 2022 року.

"Десятки мільярдів доларів у доларовому еквіваленті застрягли в Росії. І немає способу їх вивести" , – навів власну оцінку гендиректор однієї з компаній.

Найбільший прибуток у Росії з-поміж компаній із країн, які режим Путіна вважає недружніми, отримав австрійський банк Raiffeisen – він відзвітував про $2 млрд. Американські групи Philip Morris і PepsiCo заробили $775 млн і $718 млн відповідно. Шведська група Scania отримала у 2022 році $621 млн, але відтоді пішла з країни.

Щоб обійти заборону, деякі компанії вдаються до нестандартних кроків. Наприклад, російська "дочка" Mars, виплатила дивіденди материнській групі шляхом зарахування у погашення боргу.

Один зі співрозмовників сказав FT, що виведення дивідендів з Росії стало таким само складним, як і продаж бізнесу.

"Дозвіл на розподіл дивідендів уже давно став своєрідним заохоченням за хорошу поведінку, яка передбачає чітку позицію, що ви хочете залишитися в Росії. Один з моїх клієнтів втратив надію отримати звідти будь-які дивіденди та просто списав усе" , – розказав він.

Виведення дивідендів стало складним завданням навіть для компаній з так званих "дружніх" до Росії країн, таких як Індія.