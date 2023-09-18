Буданов про перемогу у війні: Параду ЗСУ в Москві не буде

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Economist, що війна не закінчиться парадом перемоги ЗСУ у Москві, але й Росії не варто сподіватися на такий захід у Києві, повідомляє Ліга.net.

Глава ГУР розповів, що не сподівається на те, що Росія коли-небудь капітулює з власної волі.

За його словами, війна була постійною для країни-агресорки протягом всієї її історії.

З огляду на це, додав Буданов, не може бути жодної дискусії про припинення вогню чи мир, доки українські військові не встановили власні "факти на місцях".