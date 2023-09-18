Шуфрича звільнять з посади голови комітету зі свободи слова
Верховна Рада на цьому тижні звільнить підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Новое время.
"Чекаємо постанову на сайті (хоча там вже є декілька з минулої сесії)", — додав Железняк.
Плани звільнити Шуфрича підтвердив також нардеп Олексій Гончаренко.
Шуфрич отримав підозру в держзраді 15 вересня. За даними СБУ, він працював на колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича, який втік до Москви у 2014 році. Шуфрич систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава є "штучним утворенням", стверджував, нібито в України та Росії "єдина історія", а українці та росіяни — "один народ".
Під час обшуків у нардепа правоохоронці знайшли георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ та інше.
Печерський райсуд 15 вересня відправив Шуфрича під арешт на два місяці без права внесення застави.