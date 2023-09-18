РФ впродовж доби атакувала 11 областей – зведення ОВА

Російська Федерація за минулу добу атакувала 11 областей України, є загиблі та поранені. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 18 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Хмельницькій області сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи - працювали сили ППО. Внаслідок збиття ракет на території виробничого підприємства впали уламки та стались два вибухи. Пожежу ліквідовано. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи. За попередніми даними — без постраждалих.

У Чернігівській області за добу сталось шість обстрілів. Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, артилерії, зафіксовані два випадки застосування дронів-камікадзе (коптерного типу). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Сумській області вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано три вибухи. Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння. Зафіксовано 179 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Юнаківська, Есманська, Ворожбянська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з артилерії, зафіксовано 18 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів один житель громади загинув, ще один житель був поранений, його госпіталізували до медичного закладу. Також ворог обстріляв Ворожбянську громаду з артилерії, зафіксовано 9 вибухів.

Під час обстрілу поранення отримав місцевий житель. Також результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки, два магазини, газопровід побутового вуличного газопостачання, ЛЕП. Пошкоджено зерносушку та елеватор на території агропідприємства.

У Дніпропетровській області цієї ночі агресор продовжив атакувати Нікопольський район - зафіксовано чотири обстріли. З важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість – понівечені. Побиті й п’ять приватних будинків, сонячні панелі. Інші наслідки атак уточнюються.﻿ Під ранок над областю збили дві крилаті ракети.

У Запорізькій області за минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 21 населеному пункту. Артилерійські обстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Ольгівського, Малої Токмачки, Темирівки, Полтавки, Кам'янського, Плавнів, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано чотири авіаудари по Оріхову, сім БПЛА-атак по Малинівці, Білогір'ю, Кам'янському, Малим Щербакам й П'ятихатках, шість РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці поранено 31-річного чоловіка. Його доправили в лікувальну установу. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та майна громадян.

У Харківській області вчора ворог обстріляв село Петропавлівка Куп'янського району, внаслідок чого пошкоджено вантажний кран ДСНС. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено будинок. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Постраждалих та загиблих немає.

Росіяни також обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено будинок та господарчу споруду.

У Луганській області авіаційного удару зазнало село Надія Сватівського району. Артилерія ворога була спрямована, переважно, на Білогорівку та Невське. У Невському зафіксовано 56 вибухів. За добу ворог здійснив 145 обстрілів, випустивши 539 снарядів.

У Донецькій області росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовані авіаудари «КАБ-250», обстріли з РСЗВ «Смерч», «Град», артилерії. Під вогнем росіян перебували вісім населених пунктів: Авдіївка, смт Курдюмівка, смт Очеретине, с.Комар, с.Новоукраїнка, с.Ласточкине, с.Диліївка, Курахове. Пошкоджено 18 приватних житлових будинків, ЛЕП, дві господарчі споруди, цивільний автомобіль. За добу по області — одна людина загинула, четверо — поранені.

Миколаївську область ворог атакував вночі БПЛА типу Shahed-136/131, постраждала Снігурівська громада. Уламки збитого дрона спричинили пожежу двоповерхової неексплуатуємої будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає.

Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету, випущену ворожим Су-35 з акваторії Чорного моря.

Вчора також ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одеську область ворог атакував сьогодні вночі ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Усього зафіксовано 24 ударних БПЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено ППО. Детальна інформація уточнюється.

У Херсонській області внаслідок ворожого обстрілу сьогодні вночі є загиблі та постраждалі.﻿ У результаті удару по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми, йому надана допомога на місці.

У Кізомисі Білозерської громади було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка Бериславського району. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

За добу по області агресор здійснив 92 обстріли, з них п'ять - по Херсону.

Вчора вдень загарбники обстріляли Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець, у лікарні йому надали необхідну допомогу.

Вчора загарбники вгатили по Томиній Балці Білозерської громади. Під вогонь на своєму подвір’ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

У селі Максима Бериславського району тракторист у полі наїхав на російську міну. Через чисельні травми дорогою до лікарні чоловік помер. Також у стані середньої важкості госпіталізовано 26-річного чоловіка.