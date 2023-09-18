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Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони

Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів України сьогодні звільнив усіх заступників міністра оборони.

Про це повідомив﻿ представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Йдеться про звільнення:

  • Володимира Гаврилова;
  • Ростислава Замлинського;
  • Ганни Маляр;
  • Дениса Шарапова.

Також уряд звільнив Андрія Шевченка, який був заступником з питань євроінтеграції та Віталія Дейнегу, який займався питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Разом із заступниками Кабмін звільнив державного секретаря Міноборони Костянтина Ващенка.

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