Кабмін звільнив заступників міністра оборони
Кабінет міністрів України сьогодні звільнив заступників міністра оборони.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Йдеться про звільнення:
- Володимира Гаврилова;
- Ростислава Замлинського;
- Ганни Маляр;
- Дениса Шарапова.
Також уряд звільнив Андрія Шевченка, який був заступником з питань євроінтеграції та Віталія Дейнегу, який займався питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Разом із заступниками Кабмін звільнив державного секретаря Міноборони Костянтина Ващенка.