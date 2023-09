Маск розкритикував контрнаступ ЗСУ: Багато смертей за малу територію

Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск вважає, що під час контрнаступу України втрачається багато життів заради незначних територіальних здобутків, повідомляє Українська правда.

Американський економіст Девід Сакс опублікував у соцмережі Х мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що "територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

Маск у коментарі написав: "Так багато смертей за так мало" (So much death for so little).

Раніше Маск уже закликав до "перемир’я" України з країною-агресором, аргументуючи тим, що "з кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються".