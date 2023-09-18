Зеленський: Я знаю, де ЗСУ збираються потужно прорвати лінію оборони РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не говоритиме ЗМІ. Про це він сказав в ефірі програми "60 хвилин" на американському каналі CBS, повідомляє Ліга.net.
За його словами, деякі, зокрема серед союзників, слабо розуміють, "що таке йти вперед там, де близько 200 000 військових росіян – це на сході".
"Так, усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо. Нелегкий шлях. Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати – і потужно прорвати", – сказав Зеленський.
За словами глави держави, зараз "дуже важливо" не дати Росії наростити виробництво ракет та побудувати ще заводи з виробництва дронів.
Він нарік, що союзники та партнери "не почули мене минулого року", коли йшлося про те саме, і фактично дали окупантам піврічну паузу на відновлення виробництва та підготовку.