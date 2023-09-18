Москва зіткнулася з нестачею комплектуючих для безпілотників – росЗМІ

Обмеження, введені владою Китаю на експорт дронів, серйозно ускладнили їхні поставки в Росію і призвели до дефіциту низки комплектуючих.﻿ Про це пише російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Як стало відомо виданню, введені Китаєм з 1 вересня обмеження на експорт безпілотників призвели до припинення поставок комплектуючих і самих дронів масою понад 4 кг.

Заборона Китаю експортувати дрони, якщо вони можуть використовуватися у військових цілях, призвела до припинення поставок навіть тієї продукції, яка не потрапляє під введені обмеження. Так, спостерігається нестача дронів, використовуваних у сільському господарстві, які важать близько 30-40 кг і не виробляються в Росії у великих кількостях.

Росія традиційно намагається обійти ці обмеження через треті країни, а також - використовуючи лазівки у введених обмеженнях.

Більшість великих російських виробників безпілотників запевнили, що поповнили запаси деталей ще до набрання новими правилами чинності.

Частина співрозмовників пояснили, що їхні постачальники зараз намагаються розпочати отримання ліцензій. Розгляд заявок та оформлення документів, за оцінками джерел видання, може зайняти від півроку до року.

Однак, як розповів засновник представництва виробника сільгоспздронів Jtilep у Росії Раміль Шевохутдінов, для прискорення процесу можна звернутися до посередників з інших країн. Хоча в такому разі поставки обладнання будуть удвічі дорожчими, а термін доставки більшим на кілька тижнів.

В одній із компаній уточнили, що зараз очікують "отримання інформації про постачання тепловізорів, на середину вересня розуміння немає".

Крім того, низка російських виробників дронів, що працюють на іноземній компонентній базі, попередили клієнтів про подорожчання щонайменше на 20% у зв'язку зі зміною курсу валют.

Раніше міністерство торгівлі Китаю 31 липня оголосило про введення експортного контролю щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден (БПС), які можуть бути використані у військових цілях.