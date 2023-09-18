В Гаазі починаються слухання щодо геноциду, РФ бере участь

У Палаці миру у Гаазі 18 вересня починаються слухання у справі проти Росії за звинуваченнями про порушення нею Конвенції про заборону геноциду, повідомляє Європейська правда.

Росія, яка на попередніх слуханнях ігнорувала процес, цього разу вирішила надіслати делегацію юристів до Гааги, щоби захищатися від звинувачень. Інтереси РФ представляють фахівці російського МЗС, найняті ними юристи з компанії "Монастирський, Зюба і Степанов" (скорочена назва також звучить як МЗС), а також "міжнародні юристи".

Інтереси РФ погодилися представляти юристи-науковці з Ірану, Китаю, Перу та юрист з французькою ліцензією Жан-Шарль Чікая, який не є науковцем, а натомість відомий тим, що представляє інтереси найбільш одіозних африканських диктаторів.

Україну, окрім фахівців МЗС, представлятимуть представники авторитетної міжнародної юркомпанії Covington & Burling, а також команда науковців-міжнародників, яка вже тривалий час відстоює інтереси України у Гаазі, на чолі з професором Єльської школи права Гарольдом Коу та професором Університету Париж-Нантер Жан-Марком Тувененом.

Також до позову України проти РФ доєдналися ще 32 держави світу.