Буданов про небезпеку довгої війни: РФ спирається на себе, ми – на Захід
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що тривала війна є небезпечною для України, оскільки вона залежить від підтримки союзників. Про це він заявив в інтерв'ю журналу The Economist, повідомляє Ліга.net.
За його словами, Україна ризикує виснажити власні ресурси через війну на виснаження.
"Ми залежимо від зовнішніх гравців. Росія багато в чому залежить від самої себе. Таким чином, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних прихильників", — заявив Буданов.
Водночас він відкинув твердження про те, що Захід може незабаром припинити чи урізати військову допомогу Україні.
"Я маю хороші знання про політичні реалії на Заході. Поки що абсолютно не вирішено, як довго Захід зможе забезпечувати нас достатніми ресурсами. Склади в західних країнах не зовсім порожні. Неважливо, що хтось говорить. Ми можемо бачити це дуже ясно", — наголосив розвідник.