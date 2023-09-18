Буданов про небезпеку довгої війни: РФ спирається на себе, ми – на Захід

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що тривала війна є небезпечною для України, оскільки вона залежить від підтримки союзників. Про це він заявив в інтерв'ю журналу The Economist, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Україна ризикує виснажити власні ресурси через війну на виснаження.

"Ми залежимо від зовнішніх гравців. Росія багато в чому залежить від самої себе. Таким чином, тривала війна небезпечна для України, оскільки вона виснажує не лише її внутрішні ресурси, а й ресурси західних прихильників" , — заявив Буданов.

Водночас він відкинув твердження про те, що Захід може незабаром припинити чи урізати військову допомогу Україні.