На Лимано-Куп'янському напрямку відносне затишшя – речник ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку фронту спостерігають деяке затишшя. Наразі там не фіксують бойових зіткнень між українськими та російськими військовими. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Зокрема, ми бачимо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там не відбувається безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на артилерію" , - сказав він.

При цьому речник повідомив, що на цьому напрямку росіяни 464 рази обстріляли українські позиції та 13 разів використали авіацію.