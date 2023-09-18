У ЄС очікують на висновки Єврокомісії щодо законності заборони агроімпорту

Міністри з питань сільського господарства, які проводять формальну зустріч у Брюсселі, вислухають позицію Єврокомісії щодо рішення певних країн-членів ЄС обмежити імпорт українського зерна на свої ринки, але, на думку Іспанського головування в ЄС, такі дії з боку цих держав є протиправними, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком Ради міністрів ЄС заявив міністр сільського господарства, рибальства й продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес.

"Якщо будь-яка країна, - я не говорю зараз про жодну країну, - але якщо будь-яка країна-член ЄС застосовує одноосібні дії та обмежує доступ до єдиного ринку, це, мені здається, поза законом. Але це Європейська комісія має робити висновки" , - сказав іспанський міністр.

Він зауважив, що країнам ЄС, розглядаючи цю ситуацію, варто керуватися принаймні чотирма ключовими принципами, перший з яких - підтримка та солідарність з Україною та українським народом, оскільки йдеться не лише про надходження до бюджету України, але й про глобальну продовольчу безпеку.

Другий принцип – це засудження дій Росії, яка вийшла з Чорноморської зернової угоди та продовжує військові атаки проти Одеси та інших українських портів, щоб перервати експорт українського зерна. Саме дії Росії, за словами міністра, є першопричиною проблем, з якими стикаються Європа та весь світ.

Третій принцип – це підтримка зусиль Європейської комісії, яка здійснює "хорошу роботу", щоб за допомогою "коридорів солідарності" та за сприяння країн-членів ЄС знайти альтернативні шляхи для транспортування українського зерна на світовий ринок, наголосив він.

Урядовець зауважив, що четвертий принцип - це дотримання єдності ЄС, та забезпечення прозорості та координації зусиль країн-членів на Єдиному ринку.

"У п’ятницю ми мали комюніке від Європейської комісії, де було сказано, що під час зустрічі (Координаційної – ред.) платформи за участі України і п’яти країн, яких це стосується, ми погодилися не продовжувати блокування експорту до п’яти країн-членів, та водночас зберегти перевезення українського зерна, з урахуванням наміру України вжити заходів, якщо вони будуть необхідними, для запобігання повторного ефекту для цих п’яти країн" - нагадав міністр.

Він зауважив, що введення одноосібних дій з боку певних країн ЄС є "серйозною проблемою".

"Ми не маємо втрачати фокус уваги. Цей фокус – Україна, її підтримка, спроба стримати злочинну та невиправдану агресію Росії проти України. Ми маємо бути також дуже чіткими в тому, що стосується продовольчої безпеки та експорту з України, ми маємо допомогти їм у його доставці, тому що нам це потрібно. Це потрібно не лише для ЄС, але й для решти світу" , - додав Луїс Планас Пучадес.

Як заявила перед початком Ради міністрів ЄС очільниця міністерства сільського господарства та лісів Фінляндії Сарі Есаях, питання експорту зерна з України до п’яти сусідніх країн-членів ЄС має вирішуватися в дусі солідарності, за правилами ринку ЄС та з дотриманням норм міжнародного права у сфері торгівлі.

"Ми сьогодні обговоримо питання, що стосуються сільськогосподарської торгівлі… Ми також обговоримо український зерновий експорт. Дуже важливо, щоб ці "коридори солідарності" залишалися відкритими. Я розумію, що є виклики в сусідніх країнах, але ми маємо вирішувати такі виклики шляхом, коли ми поважаємо правила внутрішнього ринку та міжнародні правила торгівлі" , - зауважила представниця уряду Фінляндії.

Вона підкреслила, що для вирішення українського зернового питання варто завжди бачити ширшу картину, оскільки український зерновий експорт є дуже важливим для усього світу. Йдеться про глобальну продовольчу безпеку, а також про те, що ці надходження є дуже важливими для України, яка піддається агресивній атаці з боку Росії.