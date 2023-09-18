Заступники міністра оборони написали заяви на прохання Умерова – ЗМІ

Заступники міністра оборони, які працювали при попередньому очільнику Олексію Резнікову, написали заяви на звільнення після прохання від Рустема Умєрова, повідомляє Українська правда.

Високопоставлені джерела видання в уряді, кажуть, що всі заступники написали заяви на звільнення добровільно після прохання нового міністра Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться.

Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

Джерело, наближене до Міноборони, зазначило, що "йде повне оновлення".

Нагадаємо, сьогодні Кабмін звільнив﻿ всіх заступників міністра оборони.