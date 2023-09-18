Білий дім: Підтримка допомоги Україні у Конгресі залишається сильною

У Білому домі впевнені, що у Конгресі США зберігається високий рівень підтримки продовження допомоги Україні. Про це сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв`ю The Telegraph, повідомляє Європейська правда.

Він Кірбі відкинув побоювання, що фінансування може бути скорочено, наполягаючи на тому, що підтримка з боку конгресменів щодо фінансування оборони України "залишається дуже і дуже сильною".

"Невелика група дуже голосних, дуже правих республіканців у Палаті представників продовжує чинити опір додатковій підтримці України, але президент впевнений, що підтримка, яку ми отримуємо від керівництва обох палат, залишається високою", – сказав він.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив впевненість у тому, що і Республіканська, і Демократична партії в Конгресі США підтримують продовження підтримки України попри обіцянки деяких республіканців заблокувати подальшу допомогу.

Водночас він визнав, що "є різниця між цим Конгресом і тогорічним Конгресом".