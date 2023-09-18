У РФ заявили про атаку безпілотника на нафтобазу в Рязанській області
У Росії заявили, що невідомий безпілотник намагався атакувати нафтобазу "Роснафти" в Рязанській області, пише Татьяна Степанова, РБК-Україна.
Як пишуть російські Telegram-канали, атака сталася о пів на п'яту ранку 17 вересня на території Рязанської нафтопереробної компанії в Залізничному районі.
Безпілотник нібито спробував атакувати резервуар із кількома тисячами тонн бензину. Але дрон, як стверджують, лише залишив "невелику вм'ятину" на резервуарі.