В Україні хочуть впровадити польську модель оподаткування ФОПів
Україна може перейти на таку ж систему оподаткування фізичних осіб-підприємців (ФОП), яка діє в Польщі. Про це повідомив нардеп, голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, повідомляє Новини.Live.
"Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні", – сказав Гетманцев.
Як зазначив нардеп, польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн гривень.
Разом з цим, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку. До прикладу, торгівля обкладається податком 3%. Податки на послуги становлять від 12% до 20%.
"Зараз Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була би цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства", – додав депутат.