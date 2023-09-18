В Україні хочуть впровадити польську модель оподаткування ФОПів

Україна може перейти на таку ж систему оподаткування фізичних осіб-підприємців (ФОП), яка діє в Польщі. Про це повідомив нардеп, голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, повідомляє Новини.Live.

"Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні" , – сказав Гетманцев.

Як зазначив нардеп, польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн гривень.

Разом з цим, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку. До прикладу, торгівля обкладається податком 3%. Податки на послуги становлять від 12% до 20%.