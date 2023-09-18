Україна розраховує на 5,4 млрд доларів від МВФ у 2024 році – проект бюджету

Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів. Транші Міжнародного валютного фонду становитимуть 5,4 млрд доларів.﻿ Про це йдеться в проєкті бюджету на 2024 рік (№10000), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Усього державні запозичення складуть 2,134 трлн гривень, з яких зовнішні - 1,712 трлн гривень, прогнозна середньозважена відсоткова ставка за якими складає близько 5,5%. Внутрішні запозичення складуть 422 млрд гривень, середня ставка 19,0%.

Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у бюджеті зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар. Тобто Україна розраховує на отримання допомоги 41,4 млрд доларів, з якої: