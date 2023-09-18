Імпорт агропродукції з України: ЄС наполягає на компромісному рішенні

У Єврокомісії заявили, що в понеділок по обіді Україна повинна представити кроки для запровадження контролю за своїм агроекспортом, оскільки вважають, що компромісний варіант вирішення агросуперечки, який ЄК запропонувала, буде діяти попри рішення Польщі, Угорщини і Словаччини, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у понеділок в Брюсселі.

Речниця відмовилась коментувати односторонні заборони, які ввели три країни – Польща, Угорщина і Словаччина – на ввезення української агропродукції попри те, що було досягнуто компромісного варіанту стосовно української продукції.

"Стосовно оголошень, які ми чули на вихідних, на цьому етапі ми не можемо коментувати, ми досі аналізуємо заходи (Польщі, Угорщини і Словаччини. – Ред.)" , – сказала речниця.

Феррер нагадала, що торгова політика є винятковою компетенцією ЄС, а не країн-членів, тому зараз Єврокомісія має оцінити введені заходи, щоб вирішити, якими будуть наступні кроки.

Вона ще раз підтвердила, що обмеження на ввезення до ЄС деяких видів української продукції, які діяли до 15 вересня, більше не потрібні. Феррер також відмовилась відповідати на всі запитання преси стосовно потенційного позову України проти трьох країн ЄС.

"Домовленість, яка у нас є з Україною зараз, це те, що вони запровадять систему для контролю експорту у наступні 30 днів, але також (що вони) готові з 16 вересня, тобто з суботи, до деяких конкретних дій, щоб гарантувати, що не буде зростання експорту цих продуктів до ЄС.

У нас буде ще одна зустріч координаційної платформи цього вечора, на якій ми обговоримо це, і де Україна презентує заходи, які вона запровадила, і план дій" , – сказала речниця.