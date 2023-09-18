У Мінську заявили про готовність провести з Польщею військові навчання

У Білорусі орієнтовно з 20 по 26 вересня відбудуться масштабні військові навчання. Про це заявив заступник держсекретаря Радбезу Білорусі Павло Муравейко, повідомляє Zerkalo.

"У них беруть участь, як правило, всі елементи військової організації держави, залучається територіальна оборона. На останнє навчання залучатиметься, зокрема, і народне ополчення" , - повідомив Муравейко.

У Раді безпеки заявили про готовність провести спільні військові навчання з Польщею.

"Якщо поляки готові провести з нами навчання, ми із задоволенням виступимо з такою ініціативою та розглянемо, які питання ми зможемо відпрацювати спільно" , - заявив Муравейко.

Він зазначив, що "питання для можливого відпрацювання лежать на поверхні: протиповітряна оборона в рамках охорони спільного кордону, прикордонна безпека, протидія транскордонним загрозам, пов'язаним із біологічними та іншими надзвичайними ситуаціями".