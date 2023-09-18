У Європі почав активно розвиватися новий штам коронавірусу: що відомо

У Європі почав активно розвиватися новий і сильно мутований варіант коронавірусу, відомий як BA.2.86 і названий Піролою, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили представники європейських органів охорони здоров’я із посиланням на Bloomberg.

Штам Пірола є підштамом відомого Омікрона і характеризується понад 30 мутаціями.

На початку вересня в Європі виник новий сплеск Covid-19. За інформацією, отриманою від Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), основні його причини – сезон відпусток та подорожей, а також ослаблення імунного захисту серед населення.

Американський епідеміолог Деніс Неш вказав, що наразі деталі про новий варіант коронавірусу не відомі, але є побоювання, що цей штам може обходити імунітет та збільшити рівень зараження.

Також Пірола може викликати більш важкі симптоми, ніж попередні варіанти вірусу.

За даними міжнародних організацій охорони здоров’я, у цьому варіанті коронавірусу зафіксовано високий рівень мутацій, які впливають на його білкову структуру. Це може означати, що наявні вакцини будуть менш ефективними у боротьбі з Піролою.

ВООЗ вже внесла Піролу до категорії штамів, за якими спостерігають.

Серед симптомів вірусу Пірола: підвищена температура тіла, кашель, лихоманка, втрата смаку або нюху. Проте можуть проявлятися інші симптоми, тому варто бути пильними і звертатися по медичну допомогу за найменших підозр на зараження.

Наразі штам Пірола вже зафіксований в США, Ізраїлі, Канаді, Данії, Великій Британіій, Південній Африці, Швеції, Норвегії, Швейцарії та Таїланді.