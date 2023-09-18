Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив свої найкращі частини

В боях на Бахмутському напрямку були розбиті та втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин РФ. Попри це ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center.

За словами Сирського, загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

Тривають запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки.

У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви, наголошує командувач.

Зокрема в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

"Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій".