В Іспанії заявляють, що більшість країн ЄС засуджують блокаду зерна з України

Більшість країн-членів ЄС підтримують рішення, запропоноване Європейською комісією щодо експорту українського зерна, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес, якого цитує RMF FM.

"Європейська комісія зробила хорошу роботу", – зазначив він.

Більшість західних міністрів сільського господарства вважають, що солідарність з Україною має бути збережена, оскільки зерно є важливою частиною доходу для української сторони. Вони також критично ставляться до односторонньої блокади з боку Польщі, Угорщини та Словаччини.

Як зазначив іспанський міністр, те, що будь-яка країна запроваджує односторонні заходи проти єдиного ринку, суперечить законодавству ЄС, але судити про це має Європейська комісія.

Водночас, за даними RMF FM, Єврокомісія поки що не поспішатиме з покаранням Польщі.

"Наразі немає бажання вживати рішучих заходів проти Польщі", – сказав один з європейських високопосадовців.

Міністерка сільського господарства Фінляндії Сарі Ессая із розумінням поставилась до рішення України подати скаргу до СОТ, підкресливши, що міжнародні зобов'язання та зобов'язання ЄС повинні поважатися.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно також розкритикував односторонню блокаду, заявивши, що такі дії ставлять під сумнів європейську солідарність.

"Для солідарності потрібна єдність... Ми повинні втримати ці два елементи, інакше європейський проєкт опиниться під загрозою. Єдиний ринок є фундаментальним елементом", – сказав Фесно, слова якого наводить Reuters.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.