ANSA: Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Києві на початку жовтня

Італійське інформагентство ANSA з посиланням на три різні джерела стверджує, що Європейський Союз готується провести зустріч міністрів закордонних справ держав-членів у Києві, повідомляє Європейська правда.

За даними ANSA, наступне засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві "на початку жовтня".

Метою зустрічі, як стверджують джерела агентства, є продовження шляху "політичної інтеграції", а також демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі повномасштабного вторгнення.

У Брюсселі також хочуть підбити підсумки з деяких важливих питань, як-то збільшення військової допомоги та подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу Росією у високотехнологічному секторі.

Нагадаємо, що в лютому цього року паралельно із самітом Україна-ЄС у Києві відбулось перше в історії спільне виїзне засідання європейських комісарів та українського уряду.