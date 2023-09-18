ЗМІ: П'ять країн ЄС відкинули план України з обмеження експорту агропродукції

П’ять держав-членів Європейського Союзу в понеділок відкинули підготовлений Україною план із обмеження експорту сільськогосподарської продукції, який, за задумом Європейської комісії, мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило польське інформагентство PAP.

Згідно з пропозицією Києва, за інформацією PAP, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Водночас Україна пропонує проводити консультації з країнами ЄС та Європейською комісією щодо дозволів на експорт, але, "незалежно від результатів консультацій, остаточне рішення залишатиметься за Києвом", пише PAP.

На зустрічі в Брюсселі постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось розкритикував українську пропозицію, яка, на думку Варшави, не вирішує питання контролю та обмеження притоку українського зерна.

Джерело в ЄС повідомило PAP, що сусідні з Україною держави виступили проти пропозиції Києва.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Україна вирішила подати скаргу до Світової організації торгівлі на ці три країни.