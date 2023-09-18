ЗМІ: Угорщина не схвалить вступ Швеції до НАТО цієї осені

Ймовірність схвалення Угорщиною вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу протягом осені 2023 року стала ще меншою через вимогу провести переговори на високому рівні зі шведською стороною в Будапешті, повідомляє Європейська правда.

Про це угорська редакція "Радіо Свобода" дізналась від двох джерел – в уряді й дипломатичному корпусі Угорщини.

За інформацією видання, Будапешт так і не відмовився від вимоги схвалити вступ Швеції до НАТО після переговорів зі шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном або принаймні міністром закордонних справ Тобіасом Білльстрьомом.

Джерела кажуть, що Угорщина хоче використати цей візит, аби заявити, що в країні немає проблем із правами людини чи демократією, та отримати "мовчазну згоду" Швеції на це. Але у Стокгольмі на такий крок іти не поспішають.

Іншим варіантом могла б бути зустріч прем’єрів чи голів МЗС обох країн на території третьої держави – наприклад у межах саміту ЄС, але в Угорщині "явно віддають перевагу Будапешту".

"Усі, хто знають шведів і шведську дипломатію, знають, що очікування (зустрічі. – Ред.) ніколи не виправдаються. І це саме тому, що вони знають, чого від них очікують, що, на їхню думку, не має ніяких підстав", – заявило "Радіо Свобода" дипломатичне джерело.

Швеція подала заявку на вступ в НАТО минулого року у відповідь на вторгнення Росії в Україну, і більшість членів Альянсу швидко ратифікували її. Туреччина і Угорщина, однак, ще не ратифікували заявку Швеції, і обидві країни заявили, що тісно координують свою позицію з цього питання.

Парламент Угорщини знову збереться наприкінці цього місяця, але поки що не зрозуміло, чи будуть дебати і голосування щодо ратифікації заявки Швеції на порядку денному.

Спікер парламенту Угорщини заявив у неділю ввечері, що він не впевнений, чи потрібно схвалювати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Його коментарі з'явилися після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто надіслав лист своєму шведському колезі, в якому висловив занепокоєння з приводу "упереджених і несправедливих", за його словами, звинувачень з боку деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.

Причина коментарів глави МЗС Угорщини – шведський відеоролик про занепад угорської демократії.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.