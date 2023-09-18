Путін оголосив про відновлення економіки та перехід до етапу її розвитку

У Росії оголошено про відновлення економіки після санкцій і перехід до етапу її розвитку, повідомляє Економічна правда.

Про це оголосив глава РФ Володимир Путін на нараді з урядом, передає "Медуза".

"Ми витримали абсолютно безпрецедентний зовнішній тиск, санкційний натиск. ... ВВП Росії вийшов на рівень 2021 року, і тепер важливо сформувати умови для подальшого стабільного і довгострокового розвитку" , - заявив Путін.

За його словами, зростання ВВП за підсумками 2023 року може становити 2,5%-2,8%, хоча ще навесні приріст прогнозували на рівні 1,2%.

Він зазначив, що також стабілізувалася ситуація з федеральним бюджетом - "загалом поки що там є невеликий дефіцит, але в серпні його вкотре виконано з профіцитом".

Утім, Путін все ж визнав наявність деяких проблем, зокрема "прискорення інфляції". Але висловив упевненість, що цю проблему вдасться розв'язати професійними та узгодженими рішеннями.

Нагадуємо:

Місяць тому Путін уже оголошував, що Росія обігнала Німеччину і входить до п'ятірки найбільших економік світу.

Цю заяву було зроблено на тлі віялових відключень електрики, що почалися в Росії, відсутності палива на заправках та історично високих цін на нього.

У Росії також рекордно впали нафтогазові доходи. Експорт викопного палива з Росії падає з моменту введення санкцій - як у кількісному, так і вартісному вираженні, і в червні 2023 року доходи РФ від цього виду економічної діяльності досягли найнижчого місячного значення.

За січень-червень до Європи з Росії було поставлено 12 млрд кубометрів газу. При тому, що в найкращі для "Газпрому" роки експорт до ЄС доходив до 170-180 млрд кубометрів на рік.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - уперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.

При цьому, в липні в Росії оголосили двоетапне підвищення внутрішніх цін на газ, яке перевершило навіть прогнози. Ціни для російських споживачів "Газпрому" змінюватимуться у два етапи - з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

15 вересня Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку - втретє за два місяці. Центробанк констатував, щоб стримати інфляцію і повернути її до цільових значень, потрібне додаткове посилення грошово-кредитних умов. Причому, підкреслювалося, що попереду очікується "тривалий період підтримки жорстких грошово-кредитних умов в економіці.