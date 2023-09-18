ЗМІ: Президент Бразилії зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу 20 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє The Guardian з посиланням на два джерела в бразильському уряді.

Лула відомий своєю відмовою зайняти однозначну сторону у війні Росії проти України.

Лула намагався позиціонувати себе як потенційного миротворчого посередника між Москвою і Києвом, стверджуючи, що для досягнення миру деякі країни повинні залишатися "нейтральними".

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