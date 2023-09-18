ЗМІ: Президент Бразилії зустрінеться із Зеленським у Нью-Йорку
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу 20 вересня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє The Guardian з посиланням на два джерела в бразильському уряді.
Лула відомий своєю відмовою зайняти однозначну сторону у війні Росії проти України.
Лула намагався позиціонувати себе як потенційного миротворчого посередника між Москвою і Києвом, стверджуючи, що для досягнення миру деякі країни повинні залишатися "нейтральними".
Передісторія:
- Джерела агентства Bloomberg повідомили, що Зеленський може приїхати до Нью-Йорка у вересні для участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Обговорювалася також його участь у засіданні Ради безпеки ООН.
- Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з американським президентом Джо Байденом у Білому домі 21 вересня, а також відвідає Конгрес США.
- Згідно з попереднім графіком промов глав делегацій виступ Зеленського на Генасамблеї ООН очікується в першій половині дня 19 вересня, а 20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.