На Таврійському напрямку значно зросли втрати ворога – Штупун

На Таврійському напрямку за останню добу значно зросли втрати ворога, але "м'ясні" штурми тривають з високою інтенсивністю, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За словами офіцера, за добу 17 вересня загальні втрати ворога на Таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб. Перед цим 3 дні поспіль вони трималися в районі 200 осіб.

Техніки ворог у неділю втратив також більше, ніж завжди, в 1,5 раза – 31 одиницю. Серед них 4 гармати, засіб протиповітряної оборони та 3 одиниці спецтехніки.

Щодо ситуації поблизу Мар'їнки, за словами Штупуна, противник має кількісну перевагу в живій силі і продовжує тактику "м'ясних" штурмів.

"Ворог, на жаль, має кількісно більший людський потенціал, резерви окупанти підтягують постійно. Але колись і вони закінчаться.

Вони вже зараз погано вмотивовані, але піхоту і далі женуть на штурми Мар'їнки. Щодоби ми фіксуємо близько 10 спроб. І сьогодні за світловий день вже 10 спроб зафіксовано.

Російській пропаганді потрібне якесь підживлення і вони будуть намагатися взяти Мар'їнку, щоб показати хоч щось своєму електорату. Але наразі нічим, окрім своїх втрат, пропагандисти похвалитися не можуть".