Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України в розмірі 400 мільйонів євро, повідомляє Європейська правда.

Про це Пісторіус заявив в інтерв’ю Bild.

За словами очільника Міноборони ФРН, до нового пакета військової допомоги Україні увійдуть вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди.

"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – підкреслив він.

Також, додав Пісторіус, Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування й зимовий одяг і генератори. Загалом пакет буде коштувати 400 мільйонів євро.

Заява міністра оборони Німеччини пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн. Очікується, що на ній Берлін може також запропонувати розширення навчання українських військовослужбовців.

За даними німецького уряду, загальний обсяг фінансованої з лютого 2022 року військової допомоги Україні до кінця 2023-го становить 5,4 мільярда євро – ця сума враховує і вже надану техніку, й ту, що планується відправити.

У травні Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що стало найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.