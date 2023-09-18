Данілов відповів, коли призначать нових заступників міністра оборони

Нових заступників міністра оборони України буде призначено одразу після того, як керівник відомства Рустем Умєров повернеться із закордонного відрядження, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

Він розповів, що перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк зараз на місці і відповідає за все, що відбувається у відомстві.

"Це природно: коли є зміна керівництва, то змінюються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони без винятку написали заяви про звільнення. Сьогодні Кабінет міністрів ці заяви розглянув... Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, буде призначено або перепризначено заступників міністра" , - додав Данілов.

За його словами, він не бачить у такій ситуації "якусь катастрофу".

Звільнення заступників міністра оборони

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, Кабмін вирішив звільнити Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу з посад заступників міністра оборони.

Цьому передувало зняття з посади міністра оборони Олексія Резнікова. На його місце призначили Рустема Умєрова.