Президенти країн Балтії обговорили з генсеком ООН експорт українського зерна

Президенти держав Балтії на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем порушили питання щодо ситуації з експортом українського зерна та наголосили, що відповідальність за продовольчу кризу несе Кремль, повідомляє Європейська правда.

Про це вони розповіли у своїх повідомленнях про зустріч.

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на зустрічі із генсеком ООН сфокусувався на питанні про те, як забезпечити доставку українського зерна до тих країн, яким без нього загрожує голод.

"Росія розпочала цю війну, і тому світ опинився в такій ситуації і народи страждають", – наголосив він.

"Проблеми з постачанням продовольства почалися через агресію Росії, а не санкцій ЄС", - наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що в тому числі йшлося про можливість експорту українського зерна через балтійські порти.

Baltic presidents met with @UN Secretary General @antonioguterres , we discussed Russia's accountability for the crime of aggression against Ukraine, Lukashenka's hybrid-warfare against Europe using migration as a weapon, Ukrainian grain export via Baltic, also Latvian ports ???????????????? pic. twitter.com/neOTY8wxAE — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 18, 2023

Він додав, що говорили також про відповідальність Росії за злочин агресії, про гібридну війну проти ЄС, яку проводить самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за допомогою мігрантів із третіх країн.

Нагадаємо, раніше ЗМІ неофіційно дізналися про нібито таємні переговори ООН з Кремлем про зняття санкцій для повернення Росії до "зернової угоди".

Глава МЗС України зазначив, що йому відомо про "деякі сили, які підтримують поступки Росії в цій вимогі" і підкреслив, що будь-які поступки лише спровокують новий шантаж з боку Москви.