У Мінекономіки спростували, що п'ять країн ЄС відкинули пропозиції України щодо зерна

Інформація про те, що п’ять східних держав Європейського Союзу відкинули пропозиції України щодо обмеження експорту сільськогосподарської продукції, не відповідають дійсності, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

"Щойно закінчився черговий раунд перемовин, і можу сказати, що інформація про "п’ять держав, які відкинули пропозиції України", взагалі не відповідає дійсності", – сказав він.

За словами посадовця, польська сторона фізично не була присутня на зустрічі в понеділок, а угорці "були онлайн і не сказали ані слова".

"Словацька сторона зауважила, що проблема не вирішена по суті, й не коментувала наших кроків. Болгари й румуни ставили багато абсолютно робочих питань", – зазначив торгпред.

За даними ЗМІ, згідно з пропозицією Києва, Міністерство економіки України самостійно ухвалюватиме рішення про надання дозволів на експорт зерна до ЄС, зокрема й п'яти східних країн-членів, навіть якщо вони виступатимуть проти таких дозволів.

Нагадаємо, в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. У відповідь Україна почала процедуру оскарження цих обмежень у межах Світової організації торгівлі.