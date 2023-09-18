Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

Президент повідомив, що в Нью-Йорку прямує до українських воїнів, які проходять в США лікування та реабілітацію. Також анонсував участь у Генеральній Асамблеї ООН, Саміті цілей сталого розвитку, Раді Безпеки та проведення двосторонніх зустрічей.

Зокрема у планах Зеленського переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом та зустрічі з американським бізнесом, журналістами і громадою.

"Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН".

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